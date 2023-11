Heimniederlage für KAC, Salzburg besiegt Innsbruck

VSV ringt Asiago nieder

Die VSV-Spieler traten in Asiago als Reaktion auf den tödlichen Unfall von Adam Johnson in der englischen Liga erstmals durchwegs mit einem schnittsicheren Hals- und Nackenschutz an. Johnson war vergangenes Wochenende gestorben, nachdem ihn eine Schlittschuh-Kufe eines Gegenspielers schwer am Hals verletzt hatte. Matchwinner für die weiter drittplatzierten Villacher waren Robert Sabolic mit zwei Toren und Dylan MacPherson (63.) mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung. In Graz fixierte Ken Ograjensek (65.) den Overtime-Erfolg der 99ers gegen Pustertal. Mann des Abends für die Capitals in Laibach war Trevor Cheek, der das 2:2 (30.) und den Siegtreffer (58.) erzielte.