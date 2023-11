Wetterwarnung: Nächste Kaltfront samt Starkregen

Sonnig und mild verläuft der Feiertag. Ab Donnerstag sieht die Wetterlage in Österreich aber wieder ganz anders aus: Eine markante Kaltfront rollt an, zudem bringt ein Adria-Tief große Niederschlagsmengen in den Süden des Landes. Es ist mit lokalen Überflutungen und Hangrutschungen zu rechnen.