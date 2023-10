Ski-Queen wütend: „Das ist Blödsinn!“

Sie finde die neue Regel „nicht gut“, so die Italienerin, die in Sölden Zweite hinter Lara Gut-Behrami wurde, gegenüber Eurosport. „Hier wird mit Geräten kontrolliert, die nicht funktionieren. Ich kenne nicht die ganze Geschichte, die dahintersteckt, aber dieser Regelung kann ich wenig abgewinnen. Auch wenn auf deinen Skiern kein Fluor ist, könnte es auf dem Schnee dorthin gelangen und du wirst disqualifiziert. Das kann jedem passieren. Das ist einfach nicht fair. Wir bereiten uns das ganze Jahr auf die Rennen vor und am Ende können Messgeräte entscheiden, ob du drin oder raus bist.“