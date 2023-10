Wiener Wrestling-Ass: „Ich setze mir keine Limits“

Publikumsliebling

Unaufhaltsam steigt Hahn in der Rangordnung auf. In Europa, wo er in die Rolle eines Publikumslieblings switcht, zählt er zu den Zugnummern. Als „Ring-General“ ist er gnadenlos. Bei „Bash in Berlin“, dem Riesenevent im August 2024, könnte er nach dem wichtigsten Titel der WWE, dem Schwergewichts-Gürtel von Seth Freakin Rollins (US), greifen. Das wäre der letzte Schritt Richtung Olymp.