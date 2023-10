Einspruch! Fehler kostet Köttmannsdorf Platz eins

Große Aufregung in der Kärntner Liga! Donau hatte Einspruch gegen die sonntägige 0:6-Klatsche in Köttmannsdorf eingelegt, weil die Hausherren einen Spieler unberechtigt eingesetzt haben sollen. Konkret ging es um Armin Ljubijankic, der auch Kooperationsspieler bei Unterliga Ost-Team DSG Ferlach ist - und dort am vergangenen Freitag beim 2:1 gegen Feldkirchen zum Einsatz kam (und da sogar das Siegestor schoss!).