Ofner scheitert in letzter Quali-Runde in Paris

Sofia als nächster Trip

Ofner war am Montag bei der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gegen den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden und hatte danach angekündigt, heuer nach seinem Paris-Trip noch ab 6. November in Sofia antreten zu wollen. Er wird das Jahr aller Voraussicht nach in den Top 50 abschließen. In der Paris-Qualifikation war Ofner als Nummer zwei gesetzt und hat damit noch eine gewisse Chance, als Lucky Loser in den Hauptraster zu rutschen.