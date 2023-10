Sturm Graz auf der Jagd nach Osims Startrekord

Das nächste ausverkaufte Fußball-Fest in Schwarz-Weiß steht an! Nach dem heroischen Italo-Abend gegen Atalanta Bergamo hat Sturm am Sonntag in der Merkur Arena den Liga-Startrekord von Jahrhundert-Coach Ivica Osim im Visier: Bleiben die Ilzer-Blackies gegen die Wiener Austria auch im zwölften Spiel unbesiegt, haben sie die Bestmarke der „Goldenen Sturm-Generation“ aus der Meistersaison 1997/98 eingestellt!