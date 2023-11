St. Martin: Wie feiern Sie den heutigen Tag?

Der Martinstag wird jedes Jahr am 11. November gefeiert und erinnert an den heiligen Martin von Tours, der für seine guten Taten und Wunder bekannt wurde. Es geht daher an diesem Tag vor allem um Güte gegenüber Schwächeren. In Mitteleuropa gibt es verschiedene Feierlichkeiten und Bräuche, die damit verbunden sind. Zu den bekanntesten zählen Martinsumzüge mit Laternen, das Martinssingen oder auch das typische Martinigansl. Beteiligen Sie sich heute an einem Umzug oder an einer anderen Tradition zu diesem Feiertag? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!