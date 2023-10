„Sch*** Team“: Van der Vaart schießt gegen Ex-Klub

Abstiegskampf-Denken

Ein hartes Urteil, zumal es von einem Mann kommt, der zwölf Jahre bei dem Verein verbracht und es in 117 Profi-Spielen auf 52 Treffer gebracht hatte. Ajax sei nicht mehr in der Lage, so zu spielen, wie es der Klub gewohnt war. „Selbst die guten Spieler werden auf das Niveau heruntergezogen. Da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Es klingt ein bisschen böse, aber man muss im Moment wie ein Abstiegskandidat denken. Das ist sehr traurig, aber es ist wahr“, so Van der Vaart weiter.