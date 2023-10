Bombendrohung an Schulen: So ergeht‘s den Tätern!

In den vergangenen Monaten hat es in Kärnten eine ganze Serie an Bombendrohungen in Schulen gegeben: Die Gebäude mussten geräumt, Tausende Jugendliche und Lehrer in Sicherheit gebracht werden. Jetzt aber ist Schluss mit lustig - denn in Klagenfurt sind die ersten Täter strafrechtlich verurteilt worden!