Rekord-Show bei Olympia-Generalprobe in Paris

Wow, was für ein Event! Mitten im Pariser Tennis-Mekka Roland Garros überbot sich die Breakdance-Weltelite, riss es die 8000 Zuschauer auf den vollen Rängen bei jedem Battle von den Sitzen. Am Ende hießen die Sieger des Red Bull BC One World Final 2023: B-Boy „Hong 10“ aus Südkorea, der mit 39 Jahren zum dritten Mal den Titel-Gürtel in die Höhe stemmen durfte, und B-Girl „Ami“ aus Japan.