Vor Olympia-Premiere auf „mythischer“ Bühne

Als Sieger des Heim-Bewerbs, dem Red Bull BC One Cypher Austria, waren der Wiener Hynamite und die Kärntnerin Sinaya erstmals auf der großen Bühne, verpassten aber die finale Vorausscheidung. „Das Level ist extrem hoch, es war eine wichtige Erfahrung“, so der 21-jährige B-Boy, der wegen Knöchelblessur mit einer Schiene tanzte. „Hier am Start zu sein, das hat mir sehr viel gegeben. Ich will so weitermachen wie dieses Jahr, dann sieht es in Zukunft sehr gut aus.“