„Den Hermann Maier hätten’s heute zerlegt“

Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl spricht vor dem Start der Skisaison über Vincent Kriechmayr als Mutter Teresa des Skisports, darüber, warum Hermann Maier heute arm gewesen wäre, dass der Klimawandel in den Bergen keine so großen Auswirkungen habe und warum am Strand liegen und streiten das Gleiche ist.