Ab 20.30 Uhr LIVE: Dortmund gegen Werder Bremen

Am Freitagabend eröffnen Borussia Dortmund und Werder Bremen die achte Runde. Die Dortmunder wollen ihre ungeschlagene Serie mit dem sechsten Saisonsieg ausbauen und würden damit zumindest bis Samstag auch den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Verzichten müssen sie auf Youssoufa Moukoko. Der 18-jährige Stürmer erlitt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Bulgarien (3:2), bei dem er alle drei Treffer erzielt hatte, in der Schlussphase eine „Zerrung im Oberschenkel“, wie Coach Edin Terzic bekanntgab.