Erste Pro-Palästina Demo am Sonntag in Linz

Zweithöchste Warnstufe

Ein Großaufgebot an Beamten werde aber vor Ort sein. Es werden bis zu 500 Personen erwartet. In Österreich gilt - nach den jüngsten Eskalationen in Israel und im Gazastreifen, sowie nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel - die zweithöchste Terror-Warnstufe.