Wirbel um RB-Logo: Wende im Theater um Odermatt

Doch nun die Wende! „Beim Herbst-Meeting in Zürich ist der Präsident mit der klaren Message in die Advertising-Committee-Sitzung gekommen, dass man die Handhabung bezüglich der Helm-Designs im kommenden Winter bei den Alpinen und Nordischen so belasse wie in den letzten Jahren“, wird Swiss-Ski-Direktor Diego Züger vom Schweizer „Blick“ zitiert. Heißt: Keine Strafe für Odermatt, der sich Anfang September sogar schon mehrere Helme in einem neuen Design anfertigen ließ. Umsonst - diese wird er jetzt nicht brauchen.