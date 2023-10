Lebenslang für kaltblütigen Mord an Ex-Schwager

Es war eine „eiskalte Hinrichtung“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Die Geschworenen brauchten kaum zwei Stunden, um das Urteil über Roland K. (38) am Landesgericht Steyr zu fällen: lebenslange Haft. Damit folgten sie dem Staatsanwalt, der die „Kaltblütigkeit“ der Tat, vor allem die Schritte nach den tödlichen Schüssen, in den Vordergrund gestellt hatte. Der Verurteilte berief gegen die Strafhöhe.