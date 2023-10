Mann wollte eigentlich seine Lebensgefährtin töten

Scheidungsstreit an diesem Tag kein Thema

Die Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner erläuterte in ihrem Gutachten, dass der Angeklagte „ganz gesund“ ist. Er sei sehr harmoniebedürftig und hatte sich auch aus dem Sorgerechtsstreit seiner Schwester und des Ex-Schwagers um die beiden Kinder (11, 12) weitgehend herausgehalten. Auch am Tattag war dies kein Thema gewesen. Warum er dann „ausgetickt“ sei, erklärte die Gutachterin in der Geschichte des Angeklagten: Schwierige Kindheit mit sehr bestimmender Mutter, die Trennung der Schwester von einem „Narzissten“ und die Vorgeschichte seiner aktuellen Lebensgefährtin, die auch unter einem „Narzissten“ gelitten habe. Aber eigentlich habe sich die Wut gegen seine Lebensgefährtin gerichtet, die ihn ständig kontrolliert habe und sehr eifersüchtig gewesen sei. Auch am Tattag habe sie ihn ins Wirtshaus „verfolgt“, wo er mit einem Freund über Autos diskutierte und so auch einem Streit daheim entgehen wollte.