Obdachlose getötet: Nun sucht Polizei diesen Mann

Nach dem Mittwochvormittag bereits bekannt gegeben wurde - die „Krone“ berichtete - dass es eine erste heiße Spur zu dem Obdachlosen-Killer in Wien gibt, hat die Polizei am Nachmittag ein Foto und ein Video eines Mannes in der Nähe des dritten Tatorts veröffentlicht. Ob es sich um einen Tatverdächtigen, einen Zeugen oder eine unbeteiligte Person handelt, ist laut Ermittlern noch unklar. Die Person wird ersucht, sich bei der Polizei zu melden.