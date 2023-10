Hilfe für Unwetter-Gemeinden & Langzeitarbeitslose

Drei Millionen Euro Schaden in Bad Eisenkappel

AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig: „Die Leute sind dort eingesetzt, wo Hilfe unbedingt erforderlich ist. Wir haben ja bereits vor drei Jahren das rote Krisentelefon für solche Vorfälle eingerichtet.“ So haben etwa in Eisenkappel, wo der Unwetterschaden bei drei Millionen Euro liegt, zwei Mitarbeiter dem Bauhof bei den Aufräumarbeiten entlang der Radwege und Straßen unterstützt.