„Kompromisslosigkeit“ gegen Radikale gefordert

Kampfansage an „Abwertungsideologien“

Vor allem aber sieht Wiederkehr in „gewissen migrantisch-muslimischen Milieus“ generell „Abwertungsideologien“ auf dem Vormarsch, etwa gegen Frauen oder Homosexuelle: „Das ist ein Problem. Das muss man benennen.“ Zugleich zeigte sich Wiederkehr „nicht überrascht“ davon: „Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Was verborgen war, kommt nun an die Oberfläche.“