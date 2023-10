Steirische Orgeltöne für die Traumfabrik Hollywood

Größter Lohn: Unbeschwerte Momente

Einer breiten Masse bekannt wurde der international gefeierte Konzertorganist durch seinen Einsatz in Krisengebieten, wie in der Ukraine. Dorthin begleitete ihn auch ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und eigentlich wollte er heuer damit weitermachen, Menschen ein wenig Normalität in ihren Alltag zu bringen: „Im Juli wäre eine Tour in den Nordirak geplant gewesen, doch wegen des türkischen Bombardements im Kurdengebiet konnte mein Instrument (Anm.: Eine E-Orgel, weil alle echten Instrumente vom IS zerstört wurden) nicht dorthin geliefert werden. Ich hoffe, das nachholen zu können.“ Den Menschen ein paar unbeschwerte Momente bereiten zu können, für ihn „einfach unbezahlbar“.