Graz: Helle Aufregung um verdunkeltes Kreuz

Pfarre bekommt einen Anwalt gestellt

Alexis Pascuttini, KFG-Klubchef in Graz, reagierte gestern prompt und kündigt via „Krone“ an: „Ich übernehme zehn Prozent der bisher entstandenen Kosten. Zudem habe ich der Pfarre Gösting eine für sie kostenlose Vertretung im weiteren Verwaltungsverfahren durch einen unserer Anwälte angeboten.“ Pascuttini stehe zum Erhalt der christlichen Kultur und wird „die brisante Thematik“ aufs Tapet der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bringen.