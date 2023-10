CO2-Emissionen des Flugverkehrs massiv gestiegen

Der Flugverkehr hat in Österreich 2023 massiv zugenommen und das macht sich auch in der CO2-Bilanz bemerkbar. Die klimaschädlichen Emissionen des Flugverkehrs sind im 1. Halbjahr um 39 Prozent auf 1,25 Millionen Tonnen gestiegen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Damit waren die Emissionen im 1. Halbjahr so hoch wie im gesamten Jahr 2021, das noch von einer Corona-Flaute geprägt war.