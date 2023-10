„Mehr Privatflugreisen als vor Corona“

Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger überrascht im krone.tv-Interview mit unerwartet hohen Passagierzahlen in den heurigen Sommermonaten: „In den Hauptreisemonaten Juli und August hatten wir am Flughafen jeweils drei Millionen Passagiere und selbst im September waren es immer noch 2,9 Millionen.“ Für das gesamte Jahr erwartet Jäger 28,5 Millionen Passagiere, das wäre beinahe schon so viel wie im Rekordjahr 2019, dem bisher besten Jahr der Flughafengeschichte.