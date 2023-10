Luca ist 365 Tage im Jahr einsatzbereit!

„Ich habe einen Gehirntumor“

Mit seiner Herzensmensch-Nominierung hat Luca nicht gerechnet: „Es machen so viele Menschen den gleichen Job wie ich, die gehören alle geehrt“, zeigt sich der 28-Jährige bescheiden. Teile seines Preisgeldes will Luca übrigens an das Tiko und ans ELKI spenden: „Ohne dem Klinikum wäre ich heute nicht hier. Ich habe einen Gehirntumor, der mehrmals operiert werden musste!“