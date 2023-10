Dr. Liebich ist eine Koryphäe der Veterinärmedizin

„Manche sagen, ich sei besessen. Wahrscheinlich haben sie recht!“, lacht Tierarzt Wolfgang Liebich, der in St. Veit seine Praxis betreibt. Schon in seiner Kindheit hegte er großes Interesse an Tierchen aller Art, seine Arbeit als Veterinärmediziner hat ihn dann im Laufe der Jahre um die ganze Welt gebracht: Irland, Dubai, England, Pakistan, Amerika, Libyen.