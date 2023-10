Mit Bildkompositionen in digitale Waldeshallen

Von der Dunkelkammer ins Digitale

„Für mich ist die Welt der Fotografie eine Passion. Es bringt Freude, Ideen, Kreativität, Hoffnung und vor allem Licht.“ Die Liebe zur Fotografie hat Ottowitz, die in Bruck an der Mur geboren ist, bereits früh entdeckt. Ihre Ausbildung als Fotografin hat sie in Graz absolviert. Die heutige Bleiburgerin, die bis 2004 in einem Fotolabor angestellt war, ist seit Jahrzehnten künstlerisch tätig. „Begonnen habe ich in der Dunkelkammer, da sind nur schwarz-weiß Arbeiten entstanden“, so die Fotografin. „Bei den analogen Exponaten wurden verschiedenste Experimente durchgeführt. Da wurde unter anderem mit einer lichtempfindlichen Flüssigemulsion gearbeitet. Entwickelte Bilder wurden mit einem Holzstab bearbeitet oder anders manipuliert.“