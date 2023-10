Imposant! Ronaldo sorgt einmal mehr für Staunen

Die Portugiesen konnten sich am Freitag im Estadio do Dragao einmal mehr auf Altmeister Ronaldo verlassen. Der Stürmer von Al-Nassr verwandelte einen Hand-Elfmeter (29.) und vollendete seinen Doppelpack nach Zuspiel von Bruno Fernandes (72.). Mit dem 3:2-Erfolg schnappte sich Portugal vorzeitig das Ticket für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland.