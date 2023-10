Shiffrin: „Ich bin fast ohnmächtig geworden“

„Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So ein richtiger Fan-Moment“, gestand Mikaela Shiffrin, mit 88 Weltcupsiegen die Ausnahmekönnerin schlechthin. „Ich war als Kind immer Fan von Bode Miller - und Hermann war sein Gegner. Plötzlich saß ich nun vor ihm. Und er war wirklich eindrucksvoll“, schwärmte die US-Skifahrerin. Auch Freund Aleksander Aamodt Kilde war beeindruckt: „Ich habe Hermann erstmals persönlich getroffen. Und muss sagen: ein großartiger Typ!“ Was Shiffrin besonders entzückte: „Ich saß beim Essen da und sehe diese zwei Männer: Aleks und Hermann. Ein toller Moment.“