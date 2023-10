Oberösterreich bastelt an einer Wasserstoff-Achse

„Alles auf ein Pferd zu setzen, wäre gefährlich“

Und Wasserstoff, der mithilfe von Brennstoffzellen E-Motoren antreiben kann, wird für die saubere Mobilität der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. „Wir werden nicht mit Batterien fliegen und mit ihnen auch keine Schiffe betreiben“, so Achleitner. „Alles auf ein Pferd zu setzen, wäre gefährlich - es braucht Technologieoffenheit“, so Bründl, der in der Zentrale von Fahrzeughersteller Cupra mit Porsche-Austria-Chef Wolfgang Wurm fachsimpelte. Die Cupra-Logos am Lenkrad stellt übrigens eine von Bründl geführte Firma her.