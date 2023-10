So bringt Teilzeitarbeit Sie um eine gute Pension

Der Teilzeit-Boom in Österreich hat mehrere Ursachen, ist aber nicht zu bremsen. Schon 50 Prozent aller Frauen arbeiten weniger als Vollzeit und verdienen entsprechend weniger. Dabei würden viele Menschen gerne ihre Arbeitszeit aufstocken: Unter Frauen in Teilzeit sind es rund drei von zehn, bei Männern in Teilzeit äußern sogar 37 Prozent diesen Wunsch. Auf der anderen Seite wollen rund 40 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen Stunden reduzieren, bei den Männern 30 Prozent.