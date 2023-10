Zweitwohnungen in Vorarlberg werden etwas teurer

Keine zusätzlichen Vermietungen erwartet

Dass durch die Abgabe Bewegung in den Leerstand kommt, dass es also zu mehr Vermietungen kommt, glaubt Tittler allerdings nicht. „Ich glaube nicht, dass die Höhe der Abgabe jemanden veranlasst, eine Wohnung nicht als Ferienwohnung zu nutzen“, sagte er. Das sei aber auch gar nicht der Zweck der Abgabe, informierte er. Viel mehr gehe es darum, dass die Gemeinden so erheben können, wie viel Leerstand im Land es überhaupt gibt.