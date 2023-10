„Trickst“ die Windkraftlobby damit die Bürger aus?

Attraktive Förderungen haben den Markt für alternative Energien in Schwung gebracht. Während PV-Monteure bei Lieferfristen schummeln, um die Auftragsbücher zu füllen, herrscht auch in größeren Bereichen ein raues Klima. In Sulz im Weinviertel wird am Sonntag über einen Windpark abgestimmt.