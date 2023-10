Das Tal der Tränen scheint Düringer unausweichlich

Als Opa Neugebauer in „Muttertag“, als Ingenieur Breitfuß in „MA 2412“ oder als Häuslbauer Herbert Krcal in „Hinterholz 8“: Mit diesen Charakteren ließ Roland Düringer tief in die österreichische Seele blicken. Was der Kabarettist und Querdenker den Leuten jetzt dringend rät, verriet er der „Krone“.