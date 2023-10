Kittsee spielt um Titel - aber ohne Erfolgsdruck!

Der SC Kittsee hält in der stark umkämpften 2. Liga Nord aktuell mit 16 Zählern punktegleich auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Der Aufstieg in die Burgenlandliga kann für die Kittseer aber ruhig noch etwas warten.

„Wir sind natürlich unglaublich stolz, dass wir mit unserer Eigenbautruppe oben mitspielen können, mit dem Aufstieg würden wir uns aber lieber noch ein bis zwei Jahre Zeit lassen“, verrät Sektionsleiter Dieter Valentin der „Krone“. „Wir arbeiten intensiv an unserem Nachwuchs. Dieses Jahr haben wir wieder vier Spieler, die aus der U16 schon immer mehr Richtung Kampfmannschaft schnuppern. Wir möchten unserer Mannschaft einfach noch die nötige Zeit geben, zu wachsen. Auch was unsere Infrastruktur betrifft, möchten wir uns noch weiter für den nächsten Schritt rüsten“, erklärt Valentin die zurückhaltenden Titelambitionen.



Am Wochenende hat man beim 1:0 Heimerfolg gegen die direkte Konkurrenz aus Deutsch Jahrndorf wieder einen wichtigen Sieg einfahren können. In Kittsee bleibt man aber bescheiden: „In der 1. Halbzeit haben wir wirklich stark gespielt, die 2. hatte definitiv noch Potential. Am Ende des Tages steht die Wahrheit am rechten Tabellenrand - 3 Punkte sind 3 Punkte.“