Päpstliches Mahnschreiben zur richtigen Zeit

Scharfe Kritik an Klimaleugner

Für Christine Rod, Generalsekretärin der Österreichischen Ordenskonferenz, findet Papst Franziskus mit „Laudate Deum“ „deutliche Worte über die Brisanz der Klimakrise“. „Er kritisiert ganz klar die Leugner der Erderwärmung und ihrer Folgen“, betonte die Generalsekretärin in einer Aussendung am Montag.