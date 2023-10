Chianti, Hypo, Ortstafeln und 40 spannende Jahre

40 Jahre „Kärntner Krone“, davon 25 Prozent mit Peter Kaiser (64) an der Landesspitze. Seit zehn Jahren darf er sich von Krise zu Krise bewähren: Hypo, Corona, Krieg, Inflation„Der schönste Moment war, als die Pleite des Landes abgewendet war“, so Kaiser. „Wir waren ja auf Ramsch-Niveau.“ Es obliegt Kaiser, eine Art Resümee zu ziehen: „Wir Kärntner zeigen in Krisen Zusammenhalt. Das ist einzigartig und passt durchaus zum 10.Oktober.“