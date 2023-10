Eine Baustelle führte diesen Pfarrer ins Kloster

Durch ein handwerkliches Praktikum zog es den heute 55-jährigen Johannes Perkmann in das Benediktinerstift Michaelbeuern. Dem darf er nun, 36 Jahre später, als Abt vorstehen und schafft es trotz der vielen Kirchenaustritte in Salzburg, Jung und Alt in der Pfarrgemeinde zu begeistern.