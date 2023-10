Marathon-Weltrekord in Chicago geknackt

Der Kenianer Kelvin Kiptum hat am Sonntag in Chicago den Marathon-Weltrekord zertrümmert. Der 23-Jährige siegte in 2:00:35 Stunden und verbesserte die Bestmarke seines Landmannes Eliud Kipchoge um mehr als eine halbe Minute. Olympiasieger Kipchoge hatte am 25. September 2022 in Berlin 2:01:09 Stunden auf den Asphalt gezaubert. Bei den Frauen gewann die Niederländerin Sifan Hassan in der zweitschnellsten Zeit der Geschichte.