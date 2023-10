Max Verstappen - ein Rekordjäger im Höchsttempo!

„Ich hätte niemals geglaubt, dass dieser Rekord möglich ist!“

Zwar ist Verstappen nicht der jüngste Pilot, der drei WM-Titel geholt hat. Aber mit 48 Rennsiegen und 92 Podestplätzen bei 179 Grand-Prix-Starts ist er allen anderen in seiner Altersklasse inklusive Sebastian Vettel weit voraus. Gut möglich, dass Verstappen, der gemäß Vertrag bis zumindest 2028 bei Red Bull Racing bleiben wird, einmal in die Riege der Rekordweltmeister aufsteigen wird - vier Titel fehlen noch. Rekorde treiben Verstappen an, besonders die historische Siegesserie von zehn Rennen in dieser Saison hatte für das einstige Red-Bull-Wunderkind einen hohen Stellenwert. „Ich hätte niemals geglaubt, dass dieser Rekord möglich ist“, hatte er nach dem Grand Prix in Monza gesagt.