Umstrittenes Bauprojekt hat auch Befürworter

Bürger fordern: „Bitte macht endlich was“

Das Projekt Michael Koch-Straße hat nicht nur Kritiker. Viele Menschen würden darauf drängen, dass das Vorhaben endlich umgesetzt wird, berichtet die Bürgermeisterin. Per Mail, Anruf oder in persönlichen Gesprächen werde gefordert: „Bitte macht was.“ Aus gutem Grund: Die Stadt braucht zusätzlichen Wohnraum. „Wir haben in ganz Mattersburg kaum freie Wohnungen“, sagt Schlager. Und es sei sinnvoller, auf einem bereits gewidmeten Grund in der Innenstadt - wie dem Gelände in der Michael-Koch-Straße - Wohnungen zu errichten, als am Stadtrand auf der grünen Wiese.