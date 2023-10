Rieseninvestition in modernste Kaserne Österreichs

Kaserne spielt „alle Stückerln“

Villachs Bürgermeister Günther Albel betont beim Spatenstich die große Bedeutung des Bundesheers für die Draustadt. „Villach ist eine Garnisonsstadt mit 65.000 Einwohnern - drei Kasernen sind wohl der beste Beweis. Wir wissen, was wir an den Soldatinnen und Soldaten haben“, so Albel. „Daher sind wir natürlich sehr froh, dass es gelungen ist, diese Großkasernen hier zu etablieren. Und auf gut Kärntnerisch kann man sagen, dass diese alle Stückerln spielt.“