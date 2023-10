Hunderte Millionen Euro für Villacher Kaserne

Von Computerarbeitsplätzen bis Kindergarten

In der zukünftigen Kaserne gibt es 260 Computerarbeitsplätze, für die extra speziell konzipierte Büroflächen errichtet werden. Schließlich sollen Truppen aus drei Kasernen (Hensel, Rohr, Lutschounig) am neuen Großstandort zusammengeführt werden. Auch ein Kindergarten wird im Zuge des Neubaus im Stadtteil Obere Fellach errichtet, der nicht nur Heeresangehörigen, sondern auch den Familien aus der Umgebung zur Verfügung stehen soll. „Dieser Kindergarten wird dazu beitragen, die Kaserne in das Ortsgefüge zu integrieren und mögliche Berührungsängste abzubauen“, so VP-Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger.