Chemie-Nobelpreis geht an  drei  Quantenforscher

Der Nobelpreis für Chemie 2023 geht „für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten“ an drei in den USA tätige Quanten-Forscher: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Das hat Mittwochmittag die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften (KAV) in Stockholm bekannt gegeben. Die Namen der Preisträger waren aus Versehen geleakt worden.