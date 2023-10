Krausz verrät: Das passiert jetzt mit Preisgeld

Gute Erinnerungen an Wien

Krausz verriet zudem, dass er sich nach wie vor gerne an seine Zeit in der österreichischen Bundeshauptstadt zurückerinnert: „Ich hatte eine wunderbare Zeit in Wien - eigentlich die schönsten und gewissermaßen auch produktivsten Jahre meiner wissenschaftlichen Karriere.“ Krausz hatte seine Laufbahn an der Technischen Universität Wien begonnen.