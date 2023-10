Sinti & Roma campen nicht mehr nur in Pichling

20 Wohnwagen-Gespanne auf See-Parkplatz

Doch weil am benachbarten Pichlinger See seit Kurzem ein Campierverbot gilt, sind nun wohl einige weitergezogen: zum nächsten See – zu jenem in Plesching. Bis gestern hatten sich dort am nördlichen Parkplatz rund 20 Wohnwagen-Gespanne und Wohnmobile eingefunden. Viele haben es sich bereits häuslich eingerichtet – in so manchem Kofferraum liefen die Generatoren auf Hochtouren, um – wie man es bereits aus Pichling kennt – die mitgebrachten Waschmaschinen zu betreiben.