Fassadenreiniger am Sinti-Platz gibt Rätsel auf

Beinahe jedes Mal, wenn Gruppierungen des fahrenden Volkes sich für mehrere Wochen am Durchreiseplatz an der B 1 in Pichling aufhalten, kommt es zu extremer Vermüllung und Vandalenakten. Während Letztere dieses Mal zum Glück bisher ausblieben, bestätigt ein Blick auf die Sträucher und Wiesen am Areal eindeutig, dass der Abfall leider wieder nicht den Weg in Mülltonnen oder -säcke findet. Was allerdings aktuell verwundert, ist die große Anzahl an Kanistern, welche die Durchreisenden am Platz horten.