Teamspielerin hat Angst vor politischem Regime

Aha-Erlebnis für Anastasia Sterner. Jungstar in Österreichs Tischtennis-Team. Die 19-Jährige ist gebürtige Weißrussin, hatte letzten Dezember die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten und auch ihren bisherigen Namen Anastasiya Radzionava abgelegt. Nun wollte die Linz-Spielerin - auch um Heeressportlerin werden zu können - ihren weißrussischen Pass bei der dafür zuständigen Botschaft in Wien zurückgeben. Dort aber erfuhr Sterner, dass dies nur möglich wäre, wenn sie zuvor ein neues weißrussisches Reisedokument mit ihrem neuen Namen beantragen würde. Was sie in Minsk machen müsse …