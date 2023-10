Premiere der „Offenen Kategorie“ fällt ins Wasser!

Die Premiere einer als Revolution gefeierten Idee fällt ins Wasser! Beim Schwimm-Weltcup in Berlin am Wochenende wird es keine „offene Kategorie“ geben, in der Transfrauen und -männer hätten starten dürfen. Am Dienstag zog der Weltverband World Aquatics diese Kategorie aus dem Programm für Berlin zurück, weil es keine Anmeldungen gegeben hatte.